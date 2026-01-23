Haberler

Japonya'da şiddetli kar yağışı kabusu: 4 ölü, 26 yaralı

Güncelleme:
Japonya'nın farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar sonucu can kaybı yaşandı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde Salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı, en az 4 kişinin ölümüne 26 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Japonya'nın farklı kesimlerinde Salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu netleşmeye başladı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'ndan (FDMA) yapılan açıklamaya göre; Niigata eyaletindeki Uonuma ve Sado şehirlerinde birer kişi ve aynı eyaletteki Nagaoka şehrinde 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti. Akita, Yamagata ve Aomori'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 eyalette 26 kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şiddetli kar yağışı uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) hafta başında yapılan açıklamada, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimleri başta olmak üzere yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiği belirtilerek, şiddetli kar yağışı uyarısı yapılmıştı. - TOKYO

