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Japonya'da şiddetli kar yağışı: 1 ölü, 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da şiddetli kar yağışı: 1 ölü, 5 yaralı

Japonya'da Niigata eyaleti başta olmak üzere ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Japonya'da Niigata eyaleti başta olmak üzere ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Japonya'da Niigata eyaleti başta olmak üzere ülkenin bazı kıyı kesimlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Niigata eyaleti yönetimi yoğun kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Kashizawaki şehrindeki bir otoyolda yaklaşık 800 aracın dün gece yarısı itibariyle mahsur kaldığı açıklanırken, Niigata yönetimi yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) yardım talebinde bulundu. Birçok bölgede geçici elektrik kesintisi yaşandığı öğrenilirken, demiryolu işletmecisi JR East bazı lokal tren seferinde aksama yaşandığını duyurdu.

Yetkililer uyardı

Salı sabahına kadarki 24 saatlik sürede kar seviyesi Niigata eyaletindeki Uonuma şehrinde 87 santimetreye ulaşırken, Nagaoka'da 76 santimetre kar görüldü. Kashiwazaki'de 72 santimetre kar kayda geçerken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) perşembe gününden pazar gününe kadar Japon Denizi'nin kıyı bölgelerinde şiddetli kar yağışı beklendiğini açıklayarak, trafikte yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere tedbir çağrısında bulundu. - TOKYO

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Haberler

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