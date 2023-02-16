Japonya'da postanede bıçaklı saldırı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Japonya bir postanede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Japonya bir postanede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Japonya'nın Saitama eyaletindeki Kawaguchi kentinde bir postaneye giren bıçaklı şahıs, çalışanlara saldırdı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 çalışanın yaralandığı olayda saldırgan postaneden paraları çalıp kaçtı. Açıklamada, siyah kazak giyen saldırganın tıbbi maske taktığı ve 30'lu yaşlarında olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, suçlunun çaldığı paranın miktarına ilişkin açıklama yapılmadı. Polis, saldırgan bulunana kadar bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - TOKYO Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Japonya 3. Sayfa Dünya Haberler

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