Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Japonya'nın Kobe şehri açıklarında bir kılavuz teknenin dalgakırana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın Kobe şehri açıklarında bir kılavuz teknenin dalgakırana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın Kobe şehrindeki Meriken Parkı açıklarında bulunan bir kılavuz tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle dalgakırana çarptı. Yerel saatle 03: 00 sıralarında gerçekleşen kazada 5 mürettebattan 2'sinin çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralandığı açıklandı. Burun kısmından ağır hasar gören tekne limana çekildi. Çarpışma sırasında hiçbir personelin denize düşmediği açıklanırken, tüm mürettebatın kazanın şiddeti nedeniyle tekne içinde yaralandığı ve hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere ayrıntılı inceleme başlattı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title