Japonya'da radardan kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldı

Güncelleme:
Kumamoto'daki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşılırken, helikopterdeki 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterin kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin enkazına ulaşılırken, helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki Aso Dağı semalarında radardan kaybolan gezi helikopterinin akıbeti belli oldu. Kumamoto polisinden edinilen bilgilere göre; 3 kişiyi taşıyan kayıp helikopterin enkazı yerel saat ile 16.10 sıralarında Aso Dağı'ndaki Nakadake krateri yakınlarında bulundu. Helikopterdeki 1'i pilot, 2'si Tayvanlı turist 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, kaza anına ait olduğu iddia edilen yeni bir amatör video görüntüsü ortaya çıktı.

3 kişiyi taşıyan helikopterle iletişim kesilmişti

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki bir tema parkının pistinden 10.52 sıralarında kalkan Takumi Havacılık firmasına ait gezi helikopteri ile 11.00 sıralarında iletişim kesilmişti. Aso Dağı'ndaki Nakadake kraterine 10 dakikalık keşif turu yapması beklenen helikopterin, planlanan sürede piste dönmediği açıklanmıştı. Bölgede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin de desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. - TOKYO

