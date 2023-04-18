Japonya'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı: 2 yaralı

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Oita eyaletindeki bir tarlaya sert iniş yaptı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Oita eyaletindeki bir tarlaya sert iniş yaptı. Uçakta bulunan 2 pilot hafif şekilde yaralandı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının Oita eyaletindeki Usa şehrinde bulunan bir tarlaya acil iniş yaptığı bildirildi. Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgilere göre, içinde bir eğitmen ve bir stajyer pilotun bulunduğu uçak, yerel saatle 09.19 sıralarında Kitakyushu Havalimanından kalktı. Normal şartlarda yaklaşık 1 saat 25 dakika olarak planlanan uçuş sırasında nedeni henüz bilinmeyen bir motor arızası yaşandı. Bunun üzerine uçak, 10.00 sıralarında Usa şehrindeki bir tarlaya sert iniş gerçekleştirdi. Acil durum nedeniyle yapılan inişin ardından pilotlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Hafif yaralanan pilotlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO