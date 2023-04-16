Japonya'da düşen askeri helikopterdeki personelin cansız bedenlerine ulaşıldı

Japonya'da 6 Nisan'da düştüğü açıklanan askeri helikopterdeki personeli bulmak üzere yürütülen arama çalışmalarında 10 personelden 5'inin cansız bedenine 106 metre derinlikte ulaşıldı.

Japonya'da 6 Nisan'da düştüğü açıklanan askeri helikopterdeki personeli bulmak üzere yürütülen arama çalışmalarında 10 personelden 5'inin cansız bedenine 106 metre derinlikte ulaşıldı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde 6 Nisan'da düşen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait askeri helikopter ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Miyako Adası'nın kuzeyinde düştüğü açıklanan helikopterde bulunan personellerin cansız bedenine ulaşıldı.

SDF tarafından yapılan açıklamada, dalgıçlar tarafından okyanusta yürütülen çalışmalarda yerel saatle 08.30 dolaylarında 10 personelden 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilerek, cesetlerin 106 metre derinlikte bulunduğu kaydedildi.

Helikopterde korgeneral de vardı

Miyako Adası'ndan 6 Nisan'da kalkan SDF helikopteri yerel saatle 15.55 dolaylarında radardan kaybolmuş, normal şartlarda 17: 05'te Miyako Adası'na dönmesi beklenen helikopterin okyanusa düştüğü tespit edilmişti. Kazaya karışan helikopterin Kumamoto eyaletindeki bir askeri üsse bağlı olduğu belirtilmiş, helikopterdeki 10 askeri personelden birinin 8. Tümen Komutanı Korgeneral Yuichi Sakamoto olduğu aktarılmıştı. - TOKYO