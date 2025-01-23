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Japonya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Japonya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Nagano'daki Tren İstasyonu çıkışında gerçekleşen bıçaklı saldırıda biri hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı aramakta.

Japonya'nın Nagano şehrindeki bir tren istasyonu çıkışında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

Japonya'nın Nagano şehrinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saat 20.00 dolaylarında JR Nagano Tren İstasyonu çıkışına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla otobüs bekleyen insanlara saldırdı. Olayda 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 49 yaşındaki Hiroyoshi Maruyama adlı erkek kurbanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıkları ise 40'lı yaşlarındaki saldırganın 165 ila 175 santimetre boylarında olduğunu, gözlük taktığını ve başında beyaz bir bandana bulunduğunu ifade etti. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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