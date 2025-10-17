Haberler

Japonya'da Ayı Saldırıları Sebebiyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Ulaştı

Güncelleme:
Japonya'nın kırsal kesimlerinde yaşanan ayı saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu yıl rekor kırdı. 7 kişinin öldüğü saldırılarda 100 kişi yaralandı. Uzmanlar, aç kalan ayıların yerleşim bölgelerine yöneldiğini ve nüfus azalmasının etkili olduğunu belirtti.

Japonya'da ayı saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bu yıl rekor kırarak 7'ye ulaştı, 100 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın kırsal kesimlerinde sık sık yaşanan ayı saldırıları endişe verici boyuta ulaştı. Japonya Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre nisan ayından bu yana 7 kişi ayı saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanan 2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Ölümlerin çoğunlukla kuzeydoğu bölgelerinde ve kuzeydeki Hokkaido'da yaşandığı ifade edildi. Ayrıca bu yıl ayı saldırılarında yaralananların sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ayı saldırısı kaynaklı 5 ölüm kaydedildiği hatırlatıldı.

Uzmanlar uyardı

Ayı saldırılarının genellikle sonbaharda, ayılar kış uykusuna yatmadan önce artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, aç kalan ayıların yerleşim bölgelerine yöneldiği uyarısında bulundu. Kırsal bölgelerde yaşanan nüfus azalışının da ayı saldırılarının artmasında önemli bir faktör olduğu belirtildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
