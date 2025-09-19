Japonya'da Askeri Uçak Havalimanında Pistten Çıktı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir arama-kurtarma uçağı, Niigata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza nedeniyle pistler geçici olarak hava trafiğine kapatılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir askeri uçak iniş sırasında pistten çıktı. Niigata Havalimanı Ofisi'nden edinilen bilgilere göre kaza yerel saatle 12.00 sıralarında meydana geldi. SDF'ye ait U-125A tipi bir arama-kurtarma uçağı eğitim uçuşundan döndüğü sırada henüz kesin bilinmeyen bir nedenle pistten çıktı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, havalimanındaki A ve B pistleri geçici olarak uçak trafiğine kapatıldı. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 5 kişiden yaralanan olmadı ve herhangi bir yangın tespit edilmedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO