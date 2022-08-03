Jant kapaklarını böyle çaldı Niğde'de park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde'de park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Ege Sokak üzerinde meydana gelen olayda, şüpheli bir kişi park halindeki otomobilin jant kapaklarını çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli şahsın E.T. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın işlemleri sürüyor. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Öte yandan, şahsın otomobilin jant kapaklarını çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Niğde Ege 3. Sayfa Haberler

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