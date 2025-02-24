Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı

Jandarmaya Çarpan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı

Jandarmaya Çarpan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmaya 'dur' ihtarına uymayarak çarpan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personeline çarpan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak jandarma astsubay R.K.'ye çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu Abdullah K. (20) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı
img

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
img

Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı

Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.