Jandarmanın yol kontrolü sırasında uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yapılan jandarma yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan araç içerisinde bulunan Z.S., M.T. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet cam tüp ve 2 adet pürmüz çakmak ele geçirildi.

Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde yapılan jandarma yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan araç içerisinde bulunan E.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 19 adet neurontin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.S., M.T., İ.A. ve E.K. isimli 4 şahıs adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU