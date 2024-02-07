Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi 14 Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 14 şahıs yakalandı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 14 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı takip-koordinesiyle hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde son bir hafta içerisinde icra dilen operasyonlarda 3'ü suçüstü olmak üzere toplam 6 farklı ev ve işyerinden hırsızlık olayına müdahale edilerek 14 şüpheli şahıs yakalandı.
Müdahale edilen olaylarda 240 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 adet motosiklet, 365 metre elektrik kablosu, 3 adet krom süt tankı ve 30 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 9'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
El konulan malzemeler müştekilere teslim edilmiştir. - GAZİANTEP