Jandarmanın yakaladığı 8 aranan şahıs cezaevine gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan uygulama ve operasyonel çalışmalarda yakalanan 8 aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. 4 gün boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda "hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma, mala zarar verme ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., "Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., "Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada sorgulanan şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.