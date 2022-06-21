Jandarmanın uyuşturucu köpeği "Valör" buldu, yolcu otobüsündeki valizden 2 kilogram metamfetamin çıktı - Haberler

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Jandarmanın uyuşturucu köpeği "Valör" buldu, yolcu otobüsündeki valizden 2 kilogram metamfetamin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmanın uyuşturucu köpeği 'Valör' buldu, yolcu otobüsündeki valizden 2 kilogram metamfetamin çıktı

Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsünde valiz içerisinde 2 kilogram uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait uyuşturucu aramada kullanılan "Valör" isimli köpek sayesinde yakalandı.

Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsünde valiz içerisinde 2 kilogram uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait uyuşturucu aramada kullanılan "Valör" isimli köpek sayesinde yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, yakalanan metamfetaminin ise şu ana kadar Karadeniz Bölgesinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sürmek ve birçok insanı zehirlemek üzere Samsun'a yolcu otobüsüyle seyahat eden H.K.(52) ve B.T.G. (30) isimli şahısların bulunduğu yolcu otobüsü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durduruldu. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde H.K. ve B.T.G. isimli şahısların hal ve hareketlerinden şüphe edildi. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait uyuşturucu aramada kullanılan 'Valör' isimli köpek ile yolcu otobüsünün bagaj kısmı arandı. Bagajda valiz içerisinde eşyalar arasında gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 kilogram metamfetaminin maddesinin şu ana kadar Karadeniz Bölgesinde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince H.K. ve B.T.G. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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