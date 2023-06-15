Jandarmanın Teşkilatının 184. yıl dönümü kutlamaları

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü, Tekirdağ'da düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla Tekirdağ Tarihi Valilik Binası önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin tarafından, İl Jandarma Komutanlığı çelenginin Atatürk Heykeline sunumu yapıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından etkinlik sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Çetin'in yanı sıra Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, emniyet müdür yardımcıları ve jandarma personeli katıldı. - TEKİRDAĞ