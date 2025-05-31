Jandarmanın Takibi Sonucu Kaçan Şüpheli Yakalandı

Jandarmanın Takibi Sonucu Kaçan Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Şüpheliye toplamda 13 bin 32 TL idari ceza verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde devriye çalışması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre saat 21.00 sıralarında devriye esnasında E.E. isimli sürücünün kullanmış olduğu araç durdurulmak istendi. Jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan E.E. kaçmaya çalıştı. Şüpheli yapılan takip sonucunda kısa sürede yakalandı. Şüphelinin kullandığı araç içerisinde yapılan adli aramada 1 adet seri numarasız ruhsatsız av tüfeği ile 37 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.E.'ye, 2521 Sayılı Kanun kapsamında 6 bin 531 TL ve 2918 Sayılı Kanun kapsamında ise 6 bin 501 TL olmak üzere toplam 13 bin 32 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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