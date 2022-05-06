Jandarmanın sanal devriyesinde 269 internet sitesine erişim engeli - Haberler

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Jandarmanın sanal devriyesinde 269 internet sitesine erişim engeli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmanın sanal devriyesinde 269 internet sitesine erişim engeli

Jandarmanın sanal devriyesinde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlandı.

Jandarmanın sanal devriyesinde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 ile 30 Nisan tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2230 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma gerçekleştirildi.

Yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 260 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, "Oltalama/Phishing" metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 9 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Ankara, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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