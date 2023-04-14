Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs, Bodrum'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs, Bodrum'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.A. isimli şahsın Bodrum'da olduğu tespit edildi. T.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi. T.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Bodrum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title