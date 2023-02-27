Jandarmanın 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında aranan 10 şahıs yakalandı

'Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Uygulaması' çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün 11.00-21.00 saatleri arasında yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken 11 şahsı da uyuşturucu kullanma suçundan yakaladı.

'Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Uygulaması' çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün 11.00-21.00 saatleri arasında yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken 11 şahsı da uyuşturucu kullanma suçundan yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Şubat Pazar günü; uyuşturucu suçlarının odağı haline gelmiş metruk binalar, inşaatı devam eden yapılar, köprü altları ile umuma açık kafe, oyun salonu, kahvehane, çay bahçesi, lokanta, restoran, pastane, dernek lokali, sigara ve çakmak satışı yapan işyerleri ve meydan, park- bahçeler, ana kavşaklar, alış-veriş merkezleri gibi alanlarda kontrol yapıldı. Suç işleyen veya aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 11.00 ile 21.00 saatleri arasında Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Uygulaması eş zamanlı olarak 265 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 539 metruk bina, park-bahçe, sokak, ev ve işyerinde kontrol, sorgulama ve arama yapıldığı, 5 bin 100 şahsın sorgulandığı açıklandı. 11 şahıs "Uyuşturucu Kullanma" suçundan yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahsın yakalandığı, 18 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldığı bildirildi. Uygulamada kayıp olarak aranan 1 çocuk bulunarak ailesine teslim edilirken, 82 araca da cezai işlem uygulandığı bildirildi. 26 arcın trafikten men edildiği uygulamada 8 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 24 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA