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Jandarmanın huzur uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Jandarmanın huzur uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kapaklı'da huzur ve asayişi sağlamak adına uygulamalarını sürdüren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar günü ilçenin farklı bölgelerinde denetimlerde bulundu. Denetimlerde bir araçta 2 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili B.E., Y.E.K. ve M.Z. gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uygulama günü şüpheli başka şahıslar da durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada O.G. ve Y.G. adlı kişilerin üstünde 2 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Şahıslara toplam 16 bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin düzenli aralıklarla süreceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kapaklı 3. Sayfa Haberler

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