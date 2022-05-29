Jandarmanın dronla tespit ettiği 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Van'ın Muradiye ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi kırsalında 29 Mayıs 2022 günü saat 13.00 sıralarında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen dron destekli arama tarama faaliyeti esnasında ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa