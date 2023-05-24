Jandarmanın annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından annelere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından annelere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başmakçı ilçesinde bulunan Akkeçili İlköğretim Okulunda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele' projeleri çerçevesinde 22 vatandaşa yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara uyuşturucu başta olmak üzere diğer zararı alışkanlıklarla mücadele etmenin yolları anlatılarak, çocuk ve gençlerin korunması noktasında aileleri yapması gerekenler konusunda bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR