Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 28 buçuk kilo esrar ele geçirildi

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 28 buçuk kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 28 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 28 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin ilçesinde yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde 28 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları oğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Jandarma Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title