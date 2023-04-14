Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 28 buçuk kilo esrar ele geçirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 28 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 28 buçuk kilo kubar esrar ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin ilçesinde yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde 28 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları oğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa