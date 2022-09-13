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Jandarmadan zehir tacirine darbe

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan zehir tacirine darbe

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pamukkale ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu 1 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanırken, aramalarda ise 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yapılan çalışma sonrası yakalanan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Denizli 3. Sayfa Haberler

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