Jandarmadan zehir tacirine darbe

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pamukkale ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu 1 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanırken, aramalarda ise 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yapılan çalışma sonrası yakalanan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ