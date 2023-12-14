Jandarmadan zararlı web sitelerine engel

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında "Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 60 adet ve oltalama yapan 17 olmak üzere toplam 77 web sitesinin erişimine BTK' ya bildirimde bulunarak engel oldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında "Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 60 adet ve oltalama yapan 17 olmak üzere toplam 77 web sitesinin erişimine BTK' ya bildirimde bulunarak engel oldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 17 adet zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunuldu.

"Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 60 adet web sitesinin erişime engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine bildirimde bulunularak, bahse konu web sitelerinin erişime engellenmesi sağlandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR