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Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim

Aksaray'da meydana gelen trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışma yapan jandarma trafik ekipleri, yük taşıyan ağır vasıta araçlara yönelik uygulama yaptı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışma yapan jandarma trafik ekipleri, yük taşıyan ağır vasıta araçlara yönelik uygulama yaptı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri kent genelinde yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla uygulamalar yapıyor. Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma trafik ekipleri, yük taşımacılığı yapan kamyon, tanker ve tır gibi araçlar üzerinde sıkı denetimler yaptı. Denetimler esnasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolünden geçirilen araç sürücüleri, araç kullanım süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında da denetlendi. Kurallara uymaya sürücülere idari para cezası kesilirken, trafik yönetmeliğine uymayan araçlar trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray Tragger 3. Sayfa Haberler

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