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Jandarmadan yılbaşı denetimi

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan yılbaşı denetimi Elazığ'da jandarma ekipleri, halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için 7-24 görev başında.

Jandarmadan yılbaşı denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için 7-24 görev başında.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, tüm ilde halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirlerin alınması için seferber oldu. Yılbaşı gecesinde kentin birçok farklı noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, tarihi Harput Mahallesi'nde asayiş ve trafik kontrolleri yaptı. Dron destekli denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontroller yapıldı. Araç içerisindekilerin GBT'tesi sorgulanırken, sürücülere de alkol testi yapıldı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri araç sürücüleri ve yolcuların yeni yılını kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yılbaşı gecesi vatandaşların asayiş ve trafikle ilgili ihbar ve müracaatları anında titizlikle değerlendirileceğini, vatandaşların karşılaştıkları her türlü sorunlarını, dilek, şikayet ve yardım talepleri titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Jandarma Yılbaşı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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