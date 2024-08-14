Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesine yönelik Nizip, Karkamış, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 2 ton 435 kilogram fıstığın çalınması olaylarında, 12 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP