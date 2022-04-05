Jandarmadan "Yerel Destek Ekipleri" kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan "Yerel Destek Ekipleri" kuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan 'Yerel Destek Ekipleri' kuruldu

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan "Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

KİLİS (İHA) - Afad İl Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan "Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

Kilis'te yaşanabilecek afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini arttırmak amacıyla İl Afet Müdahale Planını güçlendirilerek, "Yerel Destek Ekipleri" kuruldu. Afet sonrası kamusal alanların saha düzenleme destek çalışmaları, afetzedelerin eşyalarının taşınması, çadır ve konteynerlerin kurulması ile kaldırılması, yardımların depolanması işleri gibi görevleri almak üzere Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 ilçemizde güvenlik korucularından ve rütbeli personellerden oluşan "Korucu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu. Jandarma personeline Afet esnasında yapılacaklar uygulamalı olarak AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi. - KİLİS

Jandarmadan Yerel Destek Ekipleri kuruldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title