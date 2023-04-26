Jandarmadan yasa dışı bahis ve kumar operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar çalışmalarında 6 bin 604 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs ise yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar çalışmalarında 6 bin 604 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı Bahis", "Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine" yönelik 78 unsur ve 217 personelin katılımı ile faaliyet gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyette 6 bin 604 şahıs sorgulanırken, 567 iş yeri kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. - AYDIN