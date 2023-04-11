Jandarmadan uyuşturucu ve organize suç operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve organize suçlara karşı yaptıkları operasyonlarda 43 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde, tarihi eser ve insan kaçaklığı olaylarında kullanılan malzemeye el koydu.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve organize suçlara karşı yaptıkları operasyonlarda 43 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde, tarihi eser ve insan kaçaklığı olaylarında kullanılan malzemeye el koydu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; bin 89 adet sentetik uyuşturucu hap, 63 gram metamfetamin, 668 gram kubar esrar, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 171 adet tarihi eser, 44 adet kazı malzemesi, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 1 adet bot, 1 adet tekne motoru, 1 adet el pompası, 25 litre benzin, 1 milyon 516 bin 850 TL ve 33 düzensiz göçmen ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 43 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR