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Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 141 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 141 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından ocak ayında yapılan çalışmalar sonucunda 126 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 141 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından ocak ayında yapılan çalışmalar sonucunda 126 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 141 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 01-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 126 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi, 141 şahıs da yakalandı. Operasyonlarda 2 bin 837 gram kubar esrar, 1812 adet sentetik hap, 131 gram metamfetamin, 156 gram bonzai, 10 bin 400 adet makaron, 179 adet sikke ve obje, 288 litre kaçak alkol ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Valiliği Samsun 3. Sayfa Haberler

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