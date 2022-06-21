Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alınırken, birçok uyuşturucu maddenin yanı sıra 360 adet sahte 100 TL de ele geçirildi.

1 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 17 uyuşturucu olayında toplam 18 şüpheli yakalandı. Birçok uyuşturucu madde ve sahte paranın da ele geçirildiği operasyonların ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 1-19 Haziran tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 18 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup olaylarda; 401 kök kenevir bitkisi, 298 gram kubar esrar, 158 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 143 gram uyuşturucu madde, 450 paket kaçak sigara, 9 bin 640 adet makaron, 1.439 litre kaçak temizlik maddesi ve 360 adet 100 TL sahte banknot ele geçirilmiştir." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa