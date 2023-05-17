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Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü: Uyuşturucuyu kombinin içerisine saklamışlar

Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü: Uyuşturucuyu kombinin içerisine saklamışlar

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü: Uyuşturucuyu kombinin içerisine saklamışlar Uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram uyuşturucu ve 5 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda;

Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü: Uyuşturucuyu kombinin içerisine saklamışlar

Uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram uyuşturucu ve 5 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

KAYSERİ - Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; kombi içerisine saklanmış 3 kilogram uyuşturucu madde ve 5 adet tabanca ele geçirilirken, suçüstü yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar tarafından İstanbul ilinden temin edilen uyuşturucu maddenin kombi cihazı içerisine saklanarak, şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri iline gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda A.S. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde söz konusu kombi cihazını teslim aldığı esnada yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada kombi içerisine saklanmış 3 kg uyuşturucu madde ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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