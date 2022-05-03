Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelinin peşine düştü. Köydeki ev ve ismi belirlenen Beşir Ö'yü (27) teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Köydeki müstakil eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada 73 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Haberler

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