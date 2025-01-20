Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Jandarmadan Uyuşturucu Partisine Baskın: 8 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanılan bir eğlence partisine düzenledikleri baskında 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve nakit paralarla ilgili incelemeler devam ediyor.

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı

KARABÜK - Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen eğlence partisine düzenlediği baskında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde düzenlenen bir partide uyuşturucu madde kullanıldığını belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmadan Uyuşturucu Partisine Baskın: 8 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
img

Dünkü maçta gözlerden kaçan detay
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.