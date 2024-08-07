Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Ekili kenevirler böyle yakalandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirdi. Tarlaya ekili 66 kök kenevire jandarma ekiplerince sökülerek el konuldu.
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Ekili kenevirler böyle yakalandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirdi. Tarlaya ekili 66 kök kenevire jandarma ekiplerince sökülerek el konuldu.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Çaycuma ilçesinde içerisinde operasyon düzenlendi.
Önceden tespit edilen adreslere yapılan operasyonda; 50 gram bonzai, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 66 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.