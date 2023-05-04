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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Bonzai ele geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Bonzai ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilin içerisinde arama yapılarak 18 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçta bulunan Ö.B, H.İ.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra jandarmada sorgulamaya alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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