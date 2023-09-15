Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerde Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 46 kilogram kubar esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 62 bin 200 lira ele geçirildi.