Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 8 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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