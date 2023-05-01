Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ve asayiş ekipleri 2 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak 3 gün yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 2 şüphelinin ikamet ettiği adreslere eş zamanlı olarak baskın yapan jandarma ekipleri 150 gram sentetik cannabinoid bonzai, 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 300 ml amfetamin asetonu ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY