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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; D.T.'nin Güzelyazı Mahallesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

D.T. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıoğlan Jandarma 3. Sayfa Haberler

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