Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 53 kilogram esrar ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 53 kilogram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Horasan ilçesi Yeşilöz Mahallesi İğdeli yol kavşağında bulunan menfez altında yapılan kontrollerde 4 ayrı çuval içerisinde 53.200 kg esrar ve 11.976 kg olan skunk maddesi ele geçirildi. Horasan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı şüpheli veya şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum 3. Sayfa Haberler

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