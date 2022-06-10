Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa'da rutin kontrol yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan iki kişiyi uyuşturucuyla birlikte suçüstü yakaladı.

Bursa'da rutin kontrol yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan iki kişiyi uyuşturucuyla birlikte suçüstü yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin kontrollerini sürdüren Bursa İl Jandarma Suç Araştırma Timleri, bahçe içerisinde uyuşturucu kullanan B.G. ve Y.E.M.'yi tespit etti. Şüphelilerin üzerinde ve bahçede yapılan aramalarda 12 gram metamfetamin, 30 gram selvi, 1 adet çalıntı elektrikli motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ve 1 adet çalıntı televizyon ele geçirildi.

Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere ise el konuldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

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