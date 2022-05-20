Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Y.'ye(50) ait eve ve evin bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, yaklaşık iki kilo bonzai, 75 mg sıvı metamfetamin, 25 gram toz esrar, 33 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. F.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa