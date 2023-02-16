Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu ilçesi mülki sınırları içerisinde bir araçta ve içerisinde bulunan bir şüpheli üzerinde yapılan aramada 157 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pürmüz, 1 adet bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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