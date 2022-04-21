Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beycuma beldesinde park halinde bulunan araç içerisindeki üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada, 5 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahısların ifadeleri alınması sonucunda şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğer ikisi adliyeye sevk edildi. İki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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