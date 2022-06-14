Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçeli Beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Niğde Bor 3. Sayfa Haberler

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